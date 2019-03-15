آبل تعلن عودة "آي كلاود" للعمل بعد توقف لمدة خمس ساعات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (theverge)

أعلنت شركة أبل الأمريكية عودة خدمة "آي كلاود" للعمل، بعد توقف لمدة خمس ساعات تقريبًا.

عانى مستخدمو "أبل" من توقف خدمات "آي كلاود" بما يشمل النسخ الاحتياطي، التقويم، جهات الاتصال، البريد، تخزين البيانات، iWork، الصور، الملاحظات، التذكيرات، وتطبيق Find My iPhone، وفق ما ذكر موقع "ذا فيرج" التقني.

وتوقفت خدمة "آي كلاود" عن العمل بشكل كامل تقريبًا، ولم تعلن "أبل" عن تفاصيل سبب التوقف، ولكنها عملت على حل المشكلة بأسرع وقت.

ويُذكر أن توقف خدمة "آي كلاود" يعد ثالث توقف تكنولوجي كبير خلال عدة أيام، بعد توقف خدمة "جيميل" من جوجل، وتوقف جزئي لـ"فيسبوك".

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