سفيان غيروس.. يعاني من البطالة بالرغم من شهادة الجامعة

أخبار الآن | الجزائر - (خاص)

عرفت الجزائر في بداية هذه العشرية انفتاحا إعلاميا في الميدان السمعي والبصري، وتأسست وفقا لذلك العشرات من القنوات الخاصة، التي استبشر بها الشباب المتخرجون حديثا، لكن الحلم كان بعيدا وشبح البطالة كان حاضرا.



سفيان غيروس، شاب جزائري تخرج من كلية الإعلام بجامعة الجزائر، تنقل من قناة إلى أخرى بحثا عن عمل، يحقق فيه ولو نسبة قليلة من حلمه، فخاض تجارب بسيطة تطلع من خلالها لتحقيق حلمه، لكن الواقع لم يكن كما يريد.



وبحسب ما أعلن الديوان الوطني للإحصائيات في الجزائر، فقد بلغ معدل البطالة 11.7 بالمائة في سبتمبر 2018 ، مقابل 11.1 بالمائة في أبريل 2018 بزيادة 0.6 نقطة خلال هذه الفترة، لكنها بقيت مستقرة مقارنة بسبتمبر 2017 (11.7 بالمائة أيضا).

وبلغ عدد العاطلين عن العمل 1.462 مليون شخص في سبتمبر الماضي مقابل 1.378 مليون شخص في أبريل 2018 و 1.44 مليون شخص في سبتمبر 2017.

وارتفع معدل البطالة لدى الرجال منتقلا من 9 بالمائة في أبريل 2018 إلى 9.9 بالمائة في سبتمبر 2018، حسب الديوان.

لكن معدل البطالة عند النساء عرف انخفاضا طفيفا حيث انتقل من 19.5 بالمائة في أبريل 2018 إلى 19.4 بالمائة في سبتمبر 2018.

وتم ملاحظة فروقات معتبرة حسب العمر ومستوى التكوين والشهادة المحصل عليها، حسب نتائج التحقيق الذي أعده الديوان تحت عنوان "النشاط الاقتصادي والتشغيل والبطالة في سبتمبر 2018".

وفيما يخص معدل البطالة لدى الشباب من الفئة العمرية 16-24 سنة، فقد بلغ 29.1 بالمائة في سبتمبر الماضي مقابل 26.4 بالمائة في أبريل 2018 (ارتفاع 2.7 نقطة) و 28.3 بالمائة في سبتمبر 2017. وبلغ معدل البطالة لدى هذه الفئة 24.6 بالمئة بالنسبة للرجال و51.3 بالمائة عند النساء.

أما نسبة البطالة عند فئة الـ 25 سنة وما فوق فقد بلغت 8.9 بالمائة في سبتمبر 2018 حيث قدرت 7.4 بالمائة لدى الرجال و 15.2 بالمائة لدى النساء.



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