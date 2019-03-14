الاحتجاجات الجزائرية تنعش تجارة الأعلام الوطنية

أخبار الآن | الجزائر العاصمة - الجزائر (جمال لعريبي)

مع بداية الاحتجاجات في الجزائر ازدهرت معها تجارة بيع الأعلام الجزائرية، حيث تحول العديد من الشباب الباحثين عن عمل إلى باعة، خصوصا عندما ينزل المتظاهرون إلى الشوارع.. الزميل جمال لعريبي ينقل لنا الصورة من هناك..

بجولة واحدة في شوارع العاصمة الجزائرية تنكشف لك تجارة جديدة ... تجارة الأعلام الوطنية تذكرنا بالمباريات التي كان يخوضها المنتخب الوطني، لكن هذه المرة ليست المباريات هي السبب وإنما رواج بيع الأعلام الوطنية سببها المظاهرات التي شهدتها البلاد في الأسابيع القليلة الماضية



محمد لم يجد مكانا لبيع هذه الأعلام سوى على رصيف هذا الشارع القريب من ساحات التظاهر و سط العاصمة الجزائرية.

تجارة بسيطة و مؤقتة يحاول فيها بعض الشباب القضاء على هاجس البطالة و يلقى فيها المارون ظالتهم باقتناء الأعلام الوطنية التي أصبحت حاضرة بقوة في جميع المسيرات والمظاهرات التي يطالب فيها الشارع الجزاذري برحيل رموز النظام الحالي.

ويبقى العلم الجزائري رمزا من رموز النضال في العالم و فخرا لكل من يحمله.





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