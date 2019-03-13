ابتزاز تجار الموصل ماليا من قبل الحشد الشعبي

أخبار الآن | الموصل - العراق (خاص)

تعرض عدد من تجار الموصل الى الابتزاز المالي من قبل أشخاص ينتمون للحشد الشعبي, حيث طلب هؤلاء الأشخاص مبالغ تقدر بمئات آلاف الدولارات مقابل السماح لهم بالعودة الى مزاولة عملهم وفك الحجز عن مصالحهم في المدينة, اليوم تكشف أخبار الآن إحدى عمليات الابتزاز هذه التي تعرض إليها تاجر عراقي في جنوب غرب الموصل.



هذه مكالمة هاتفية جرت قبل شهر من الآن, جرى خلالها إبتزازُ أحد تجار الموصل مالياً مقابل السماح له بالعودة دون إعتقاله من قبل الحشد الشعبي المحلي هنا في المنطقة.

بالقرب من قضاء الحضر جنوب غربي الموصل يحاول "أبو أحمد" العودة الى قريته, لكن الميلشيات طلبت منه مبلغاً وصل الى ١٠٠ ألف دولار من اجل السماح له بمزاولة عمله والعودة لدياره، حيث لا يعترف أحد المنتمين لهذه الجماعات عبر هذا الاتصال أخذ مبالغ من تجار موصليين آخرين.

من خلال هذه المكالمة الهاتفية التي زودنا بها التاجر أبو أحمد حصريا لنا أن المليشيات التي تتقاضى هذه الأتاوات بمبالغ مهولة من مواطني وتجار المدينة ظهرَ أنها تذهب لحساب جهات متنفذه في بغداد على حد قول التاجر.



ما يجري في الموصل من عمليات ابتزاز وجمع أتاوات تقوم بها جماعات محسوبة على الحشد الشعبي في المدينة جعل المواطنين يخشون على حياتهم حتى بعد عودتهم الى ديارهم سالمين من الحرب على داعش, إذ يتداول الناس هنا أحاديث تعبر عن قلقهم بانتظار تدخل رسمي من بغداد.

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