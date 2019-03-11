شباب جزائريون يشتكون البطالة وقلة فرص العمل

أخبار الآن | الجزائر - (خاص)

اشتكى شباب جزائريون قلة فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة، خلال استطلاعِ رأيٍ أجرته كاميرا أخبار الآن في العاصمة الجزائرية.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد حراكا واسعا منذ أيام، حيث خرج آلاف الجزائريين في معظم المدن مطالبين بإصلاحات سياسية واجتماعية.

وكان عشرات الآلاف قد احتشدوا في مدن مختلفة خلال الأيام الماضية، مطالبين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاما، بعدم الترشح في الانتخابات المقررة في 18 أبريل/نيسان.

وقدم عبد الغني زعلان مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة بالرغم من ذلك ملف ترشح الرئيس الجزائري الأحد، لكنّ الرئيس تعهّد بتنظيم انتخابات رئاسيّة مبكرة في حال فوزه وإجراء إصلاحات سياسية عميقة.

ويتصدر الشباب الجزائري مشهد الاحتجاجات، ويسعون بحسب ما يقوله محللون إلى رؤية جيل جديد من الزعماء.

ويطالب سكان الجزائر، وأغلبهم من الشبان الذين تقل أعمار عن 70 في المئة منهم عن 30 عاما، بوظائف وخدمات أفضل، ووضع حد للفساد المستشري في دولة تعد واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في أفريقيا.

ويقول معارضو بوتفليقة إنه لم يعد لائقا لقيادة البلاد، مستشهدين باعتلال صحته وعدم وجود إصلاحات اقتصادية للتعامل مع نسبة البطالة المرتفعة التي تفوق 25 في المئة بين من تقل أعمارهم عن 30 عاما.

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