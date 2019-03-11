القوات العراقية تواصل عملياتها ضد فلول داعش الهاربة من سوريا

أخبار الآن | الأنبار - العراق - (خاص)

ما تزال عمليات تطهير المناطق الصحراوية غرب الأنبار مستمرة من قبل القطعات العسكرية العراقية المشتركة، وأفواج الحشد العشائري في المناطق الغربية، سيما بعدِ توغل اعداد من مسلحي تنظيم داعش إلى صحراء الانبار، محاولا إعادة تنظيم صفوفه بعد هزيمته في سوريا.

ملاحقة فلول داعش أسهمت بتقويض عملياته التي باتت تستهدف المدنيين وقَتْلِهم في صحراء الأنبار.

فيما تشن القوات المشتركة عمليات استباقية على أوكار تنظيم داعش في وادي حوران ووادي الغدف، اللذانِ يُشَكلان مساحات واسعة في صحراء الأنبار، حيث تم تدمير عشرات المضافاتِ فيها وعجلات مُفَخَخَة والعثور على أسلحة متنوعة.

ووفقا لمعلومات استخبارتية فإن هناكَ منازل يستخدمها مسلحو داعش في المناطق الصحراوية للتخفي، ولتمويه القوات الأمنية العراقية، إلا ان القَطَعات المنتشرة تمكنت من اقتحامها وتدمير العشرات منها والقبض عليهم.

ومع خسارة تنظيم داعش معاقله الرئيسة في سوريا، تتواصل العمليات العسكرية من قبل القوات العراقية لتطهير المناطق الصحراوية من فلول داعش وتدمير مواقعهم.

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