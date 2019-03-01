سوريا الديمقراطية تؤكد خضوع الرجال المحررين للتفتيش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية الخميس، أنها حررت العشرات من مقاتليها الذين كانوا في قبضة تنظيم داعش في بلدة الباغوز بشرق البلاد.

وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن حوالي أربعين ألف مدني غادروا على مدار ثلاثة أشهر، وأكد خضوع الرجال الذين نزلوا من الشاحنات للتفتيش والاستجواب.

بعض الرجال الموجودين قالوا إنهم ليسوا مقاتلين وإنما عاملون إداريون لم يشاركوا في العنف.

فيما ذكر سوريون أنهم لم يعملوا قط لصالح داعش لكن انتهى بهم الأمر أن يعملوا في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم.



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