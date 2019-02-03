جعجع الكبوشي: الإمارات نموذج للتسامح بين الأديان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (روميو موسى)



يصل قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية مساء اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يلتقي البابا فرنسيس في جامع الشيخ زايد الكبير أعضاء مجلس حكماء المسلمين ، ليشارك بعد ذلك في اللقاء بين الأديان في صرح زايد المؤسِّس.

وسيزور البابا فرنسيس كاتدرائية أبو ظبي، ثم سيحتفل بالقداس الإلهي في مدينة زايد الرياضية، كاميرا أخبار الآن زارت كنيسة مار فرنسيس في دبي ، إذ التقى الزميل روميو موسى كاهن رعية كنيسة مار فرنسيس الأب طانيوس جعجع الكبوشي ، الذي قال إن الإمارات نموذج للتسامح بين الأديان.



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