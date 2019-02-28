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نساء داعش يتمسكن بوهم الخلافة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

لا تزال نساء داعش متمسكات بوهم الخلافة المزعومة، رغم انهيار التنظيم الذي تحاصره قوات سوريا الديمقراطية في جيبه الأخير في ريف دير الزور.

وتواجه الدول الأوروبية صعوبة في التعامل مع سعي النساء المنضمات لداعش وأسرهم للعودة من مناطق القتال، وهي قضية صارت أكثر إلحاحا بعد خطة أميركية لسحب القوات من سوريا.

وتحاول قوات سوريا الديمقراطية إجلاء آلاف من المدنيين في الباغوز قبل اقتحامها أو إجبار من تبقى من مقاتلي داعش، ومعظمهم أجانب، على الاستسلام.   

وتستعد قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي لشن هجوم على الجيب الأخير للتنظيم في ريف دير الزور الشرقي بسوريا؛ حيث بات محاصرا في نصف كيلومتر مربع، بعدما خاضت ضده معارك على جبهات عدة في العامين الأخيرين.
 

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