مقابلة "أخبار الآن" تتسبب بانقاسامات داخل تنظيم داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

يستمر التفاعل حول مقابلة نشرناها مسبقا أجرتها مراسلتنا روناك شيخي مع النساء اللواتي خرجن من آخر جيب للتنظيم في الباغوز، إذ التقت زوجة مقاتل في داعش، مؤكدة في حديثها لأخبار الآن، أن البغدادي هو من أعطاهم الأمر بالخروج من المنطقة ليتاح لمقاتليه اعادة احتلال المنطقة.

ونشرت مينا اللامي "Mina Al-Lami" المتخصصة في ملف الإرهاب في شبكة "بي بي سي- مونيتيرينغ" عبر حسابها على تويتر عدة تغريدات تفيد بأن مقابلة "أخبار الآن" مع زوجة مقاتل من داعش تسببت بانقسامات بين مقاتلي التنظيم الباقين.

1) #IS supporters share a sermon allegedly from inside #Baghuz that they say refutes claims that #Baghdadi had ordered women to leave #Baghuz so men could focus on jihad. The Baghdadi order claim was based on an interview with an alleged IS woman conducted by Al-An TV on 24 Feb pic.twitter.com/C3BrvB1KFc — Mina Al-Lami (@Minalami) February 28, 2019

وكانت زوجة الداعشي قد أكدت في حديثها لأخبار الآن، أن البغدادي هو من أعطاهم الأمر بالخروج من المنطقة ليتاح لمقاتليه اعادة احتلال المنطقة، كما لفتت إلى وجود البغدادي مع أفراد التنظيم في الباغوز، رغم أن أحدا لم يره وفق تعبيرها.

ولعل ما قالته زوجة الداعشي يعكس حالة اليأس الذي وصل إليه التنظيم والتخبط، نتيجة الواقع والذل الذي يعيشه أفراد التنظيم واسرهم. ما ينبئ بأن أيام تنظيم داعش الإرهابي باتت معدودة، وربما هي مسألة ساعات.

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