"غرفة جدة" تحتفل بمرور 75 عاماً على تأسيسها

أخبار الآن | جدة - المملكة العربية السعودية - (خاص)

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، احتفلت غرفة جدة بمرور 75 عاما على تأسيسها بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، عبر أنشطة وندوات تعّرف بإنجازات الغرفة في التنمية الوطنية طيلة مسيرتها في خدمة الحركة الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية.

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز احتفلت الغرفة التجارية الصناعية بجدة باليوبيل الماسي بمرور 75 عاما على تأسيسها وذلك في مركز جدة للمنتديات والفعاليات بحضور وتشريف مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.

انشأت الغرفة التجارية بجدة من خلال مرسوم ملكي أصدره جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله عام 1365 من السنة الهجرية فكانت بذلك أول غرفة تجارية في المملكة العربية السعودية ،و منذ ذلك الوقت ساهمت الغرفة في تطور النقلة التجارية والاقتصادية والتنموية .. تزامناً مع تطور الاقتصاد السعودي وتعاقب على الغرفة 21 دورة لمجلس إدارتها وترأسها 13 رئيساً و 318 عضواً و 9 مدراء عموم و 7 أمناء عموم لخدمة التجارة والصناعة والاقتصاد، ولم يخلو دور المرأة السعودية من مساهماتها في ريادة الأعمال في الغرفة.

قدمت غرفة جدة العديد من البرامج الداعمة لشباب ورواد الأعمال و حرصت على تطوير القوى العاملة من خلال عقدها العديد من الدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات في مختلف المجالات.

شهد الحفل تكريما لرواد الغرفة السابقين والحاليين وجمعتهم صور تذكارية مع أمير منطقة مكة المكرمة، كما شارك الفنان عبادي الجوهر بإحياء ليلة فنية متميزة احتفاءً بهذا اليوم.

75عاما لعبت فيها الغرفة التجارية الصناعية بجدة دوراً مهما في كونها حلقة وصل بين القطاع الحكومي والخاص، لتصبح بيتا للمال والأعمال.



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