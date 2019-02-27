رهانات على قمة ترامب - كيم في هانوي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي، الأربعاء، في مستهل قمة هي الثانية بينهما بعد ثمانية أشهر على لقائهما التاريخي في سنغافورة، وتصافح الرجلان أمام وسائل الإعلام في فندق فاخر في العاصمة الفيتنامية.

هانوي نجحت في أن تكون محور الحدث مع تمكّنها من استضافة قمّة تاريخيّة هي الثانية من نوعها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وعلى الرغم من أنّ قمّة سنغافورة في حزيران الماضي، أنتجت بعض المكاسب مثل مواصلة كيم الامتناع عن استعراض أو تجربة صواريخه البالستية وإعادة جثامين جنود أمريكيين سقطوا خلال الحرب الكورية، لكن بقيت نتائجها الاستراتيجيّة شبه غائبة.

قد يكون هنالك رهان اليوم على أن تقدّم هانوي ما عجزت سنغافورة عن تقديمه، لكن بالنسبة إلى بعض المراقبين، ما من أسباب تدعو إلى التفاؤل.

والتقى الزعيمان في هانوي بعد ثمانية أشهر من قمتهما التاريخية في سنغافورة والتي كانت أول اجتماع يعقد بين رئيس أمريكي أثناء وجوده في منصبه وزعيم كوري شمالي والتي تعهدا خلالها بالعمل نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بشكل كامل.

ولكن اتفاقهما الذي وصف بالغامض لم يسفر عن نتائج تذكر وسط تحذيرات من ديموقراطيين ومسؤولين أمنيين من إبرام اتفاق لا يحد من طموحات كوريا الشمالية النووية.

ترامب كان كتب قبل يومين على حسابه في تويتر تغريدة قال فيها إن كوريا الشمالية يمكن أن تكون قوة اقتصادية عظمى بلا نووي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يرتبط بعلاقة عظيمة مع الزعيم كيم.

إدارة ترامب تضغط على كوريا الشمالية كي تتخلى عن برنامجها للأسلحة النووية، ما يعني القضاء على كل البرامج الخاصة بأسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية بما فيها إنتاج الأسلحة والصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي يمكن استخدامها في إطلاق الأسلحة.

وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن الولايات المتحدة ستسعى لتحقيق فهم مشترك خلال القمة مع كوريا الشمالية لما يعنيه نزع السلاح النووي، حيث من المتوقع أن تسعى واشنطن لرسم خريطة طريق تحدد التوقعات وإجراءات التفاوض على نزع السلاح النووي بعد القمة.

أما كوريا الشمالية فتدعو علانية لرفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة عليها وسيكون ذلك هو هدفها الرئيسي في القمة.



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