كيدانيان: إنتمائنا الأرمني جعلنا نقدس وطنيتنا اللبنانية

أخبار الآن | بيروت - لبنان - (جمال لعريبي)

يعرض تلفزيون الآن وثائقي جديد من اعداد و تقديم الزميل جمال لعريبي تطرق فيه إلى خصوصية الشعب الأرمني في لبنان. الوثائقي يحمل عنوان "الأرمن شعب يسكنه الوطن" ويتناول جوانب عدة منها اللغة والدين والعادات والتقاليد وأيضا ممارستهم للحياة السياسية. ويتضمن الوثائقي لقاء خاص مع وزير السياحة في لبنان أواديس كيدانيان الذي أكد أن إنتمائه الأرمني جعله أيضا يقدس وطنيته اللبنانية .

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