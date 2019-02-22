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هذه هي القصة الكاملة لأخطر جاسوس بريطاني داخل القاعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

على شفير الهاوية سار أيمن دين ، كفيلم هوليوودي روى قصته ، متنقلاً بين حياتين متناقضتين ، فهو شخص في تنظيم القاعدة حائز على ثقتها ،  وفي ذات الوقت هو جاسوس بريطاني يَنقل أخبار التنظيم لمن يكافحَه ويجمع معلوماتٍ تؤدي إلى انهزامه ...

جنان موسى ، مراسلة أخبار الآن ، التقت بأيمن دين في لقاء خاص ، تحدث فيه عن حياته المليئة بالمخاطر , متنقلاً بين بلدان عدة ، وكشـَف عن تفاصيل لقائه بأسامة بن لادن ومبايعتِه له. 

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