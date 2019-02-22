داعش يحرك خلاياه النائمة لشن هجمات انتقامية

أخبار الآن | دير الزور - سوريا (روناك شيخي)

قالت قوات سوريا الديمقراطية إن تنظيم داعش بدأ بتحريك خلاياه النائمة لشن هجمات انتقامية في سوريا.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات الديمقراطية إن التحدي أثناء وبعد معركة داعش الأخيرة، يتمثل في التصدي لمثل هذه الهجمات في مختلف المناطق المحررة من التنظيم.

ويقول مصطفى بالي: "نتيجة المعلومات التي وردت إلى وحداتنا القتالية، وجود خلية إرهابية في إحد أحياء بلدة ذيبان، اقتحمت قوات سوريا الديمقراطية الحي واشتبكت مع الإرهابيين، فقتل ثلاثة إرهابيين وجرح اثنان. الخلية كاملة كانت من عناصر إرهابية أجنبية".

ويؤكد بالي: "تنظيم داعش الإرهابي يحاول تحريك خلاياه النائمة والتي تشكل مخاطر حقيقة، وتحدي آخر يضاف إلى تحديات ما بعد معركة داعش".

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