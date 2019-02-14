الفياغرا النسائية تعالج البرودة الجنسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

في مراحل كثيرة ونتيجة عوامل متعددة، قد تعاني المرأة من الفتور الجنسي ما ينعكس سلباً على علاقتها الحميمة مع شريك حياتها. ولتخطّي هذه الحالة قد تلجأ السيدات الى حبوب الفياغرا الخاصة بالنساء والتي تستخدم لعلاج مشكلة البرود الجنسي.

إذ تساعد الفياغرا النسائية على تعزيز المزاج ولكن لواحدة من كل 10 نساء، وتم الموافقة عليها لعدة أسباب منها أنه ليس هناك خيارات للمشاكل الجنسية لدى النساء أما الرجال لديهم العديد من الخيارات.

حصلت الفياغرا النسائية على الموافقة، لإعادة شحن الغريزة الجنسية للإناث ، من FDA في أغسطس 2015 ،، حيث إن أكثر من ثلث النساء البالغات لديهن رغبة منخفضة.

يحتوى كل قرص من الفياغرا النسائية على مادة "Flibanserin" ويعالج اضطراب الرغبة الجنسية فى النساء قبل انقطاع الطمث.

وعلى عكس الفياغرا التي يتخذها الرجال قبل اللقاء الجنسى، يتم أخذ الفياغرا النسائية "flibanserin" يوميا قبل النوم.

وتعمل فياغرا الرجال عن طريق زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، فى حين أن الفياغرا النسائية تؤثر على المواد الكيميائية فى الدماغ.

وتشمل الآثار الجانبية للفياغرا النسائية ما يلى: النعاس ، وانخفاض ضغط الدم ، والإغماء ، والغثيان والدوخة،

ويتم تناولها ليلاً ، لمدة أربعة إلى ثمانية أسابيع لظهور النتيجة.

المزيد: