تقدم سوريا الديمقراطية في آخر معاقل داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (خاص)

في مقابلة خاصة لأخبار الآن، أكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، كينو كبرئيل، أن سوريا الديمقراطية تقدمت لمسافات عميقة داخل نهر الفرات للسيطرة على آخر معاقل داعش في منطقة البابوز في دير الزور، مضيفا أن المعارك مستمرة حتى تطهير كافة المنطقة من مسلحي التنظيم الإرهابي.

ونفى المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أن يكون هناك أي تنسيق مع النظام السوري فيما يخص العمليات العسكرية ضد داعش، مضيفا أن عناصر سوريا الديمقراطية ساهموا بإخراج المدنيين من سيطرة داعش وأنقذت أكثر من 20 ألف مدني.

المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية نفى ما يتداول في الإعلام عن اتفاق بين سوريا الديمقراطية وبين مقاتلي داعش لنقلهم من دير الزور إلى إدلب أو محاولة التفاوض معهم.

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