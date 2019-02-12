عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

تقدم سوريا الديمقراطية في آخر معاقل داعش 

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (خاص)

في مقابلة خاصة لأخبار الآن، أكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، كينو كبرئيل، أن سوريا الديمقراطية تقدمت لمسافات عميقة داخل نهر الفرات للسيطرة على آخر معاقل داعش في منطقة البابوز في دير الزور، مضيفا أن المعارك مستمرة حتى تطهير كافة المنطقة من مسلحي التنظيم الإرهابي.

ونفى المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أن يكون هناك أي تنسيق مع النظام السوري فيما يخص العمليات العسكرية ضد داعش، مضيفا أن عناصر سوريا الديمقراطية ساهموا بإخراج المدنيين من سيطرة داعش وأنقذت أكثر من 20 ألف مدني.

المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية نفى ما يتداول في الإعلام عن اتفاق بين سوريا الديمقراطية وبين مقاتلي داعش لنقلهم من دير الزور إلى إدلب أو محاولة التفاوض معهم.

اقرا: هكذا خسر داعش هجين وسيكون مصير المناطق المتبقية

#سوريا الديمقراطية #حرب #تقارير خاصة #سوريا

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...