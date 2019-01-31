أبواب حديدية وكاميرات.. شاهد المعسكرات الصينية من الداخل

أخبار الآن | بكين - الصين (خاص)

تصّر الصين على تكذيب جميع التقارير الصحافية وتلك التي تصدر عن منظمات حقوق الانسان، وتدعي الصين زوراً ان المعتقلات والمعسكرات هي مدنية لاهداف تعليمية وتثقيفية.

حصل "تلفزيون الآن" وبالتعاون مع منظمة Bitter winter" الحقوقية، على فيديو تم تصويره في محيط هذه المعسكرات في شينجيانغ، وفي داخلها، تؤكد بما لا يقبل الشك أهداف السلطات الصينية وتوجهها بطمس ثقافة المسلمين بشكل كامل، وخصوصاً في مقاطعة شينجيانغ، حيث تم تحويل المدارس والمستشفيات الى سجون كبيرة فاق عددها الـ160 بحسب المراقبين.

هذه المقاطع تدعي الصين في الاعلام انها مدارس لاعادة التثقيف، فهل تكون بالعادة أبواب المدارس الداخلية على أشكال زنزانات وأبواب حديدية؟

هل تكون المراقبة داخل المدارس بهذا العدد الهائل من كاميرات وأبراج المراقبة؟

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