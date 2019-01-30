مشاركة واسعة بمعرض ومؤتمر الصحة العربي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أحمد أبو القاسم)

تستمر فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي لعام 2019، في دبي، حيث يعد المؤتمر الحدث الأضخم للرعاية الصحية في الشرق الأوسط ومجال الأعمال التجاريّة المتعلّقة بالصحّة.

يعد معرض ومؤتمر الصحة العربي أحد أرقى معارض الرعاية الصحية على مستوى العالم، حيث يشارك أكثر من 84,500 متخصّص ومهني من 160 دولة وعلى مدار الأربعة عقود الماضية كان الحدث موقعًا متميزًا للالتقاء بشركات الرعاية الصحية رفيعة المستوى.

يجتذب المعرض مئات العارضين وآلاف الزوّار، بغرض التواصل والتجارة والتعلّم، وعرض الاكتشافات العلمية والتطوّرات التقنية، والتفاعل معها.

ويُقام في الفترة من 28 إلى 31 يناير كما يصاحبه تنظيم عدد من المؤتمرات المتواصلة في مجال الأعمال والريادة والتعليم الطبي بهدف سد الثغرات في المعرفة الطبية.

ويخصص المعرض منطقة مخصّصة تحمل اسم مركز الابتكار الذي سيشمل منطقة مخصّصة للطباعة ثلاثية الأبعاد، تمكن الزوّار من مشاهدة طباعة حية بالأبعاد الثلاثية للنماذج الطبية باستخدام تقنية النمذجة بالترسيب المنصهر.

وقال كريجوري فانيس، نائب مدير المبيعات الإقليمي بشركة EOS IMAGING خلال مشاركته بالمعرض، بأن الشركة لديها جهاز يتيح للأطباء عمل مسح كامل لجسم المريض بإستخدام جرعة صغيرة جداً من الأشعة السينية، و من ثم يتم تحويل هذه الصورة إلى مجسم ثلاثي الأبعاد، وهذا يُمكن الطبيب من إستخلاص الكثير من المعلومات حول الحالة المرضية و إستخدام الأجهزة الأخرى لتنفيذ العملية الجراحية المطلوبة بأفضل طريقة.

فيما قال الكسندر اتزكوفتيش المدير العام لشركة "تكنوليوجيا ميديكال" بأن شركته لها نشاط في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي مشاركتهم بالمؤتمر لإستعراض أبحاثهم في تطوير و تصنيع مجموعة واسعة من الأجهزة الطبية المتخصصة في العلاج بالأوكسجين و ضبط مستواه لدى المرضى.

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