المدعي العام البرازيلي يكشف عن فشل "القاعدة" في بلاده

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبيد أعبيد)

كشف المدعي العام البرازيلي للجمهورية البرازيلية، رفاييل بروم، في مقابلة خاصة مع "أخبار الآن"، إن أخطر التنظيمات الإرهابية التي تهدد بلاده، هي القاعدة وداعش.



كبير المسؤولين القضائيين في البرازيل، استعرض أيضا في معرض حديثه، خطط السلطات البرازيلية للتصدي لإرهاب تنظيم "القاعدة"، وباقي الجماعات الإرهابية مثل "داعش".



المدعي العام البرازيلي، قال أيضا إن السلطات القضائية البرازيلية، بدأت التحقيق مع متطرفي تنظيم القاعدة وداعش، من خلال محادثاتهم عبر وسائل الاتصال الافتراضية، التي أثبتت تواصلهم المباشر مع قياديين خارج البلاد، في تنظيمي "القاعدة" و"داعش" بشكل أساسي.



وأفاد بروم، إن متطرفي تنظيمي القاعدة وداعش، فشلوا في تنفيذ هجماتهم الإرهابية، بسبب فطنة الشرطة البرازيلية، مشيرا إلى إن مجرد انضمام شخص لهذه الجماعات وتبني فكرها المتطرف مع النية الحقيقية لتنفيذ أعمال إرهابية، هو كافٍ للإدانة، بالنسبة للقضاء البرازيلي.



المسؤول القضائي، أوضح أيضا ان الاستقطاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شكل من أشكال العمل المعروفة لدى تنظيمي القاعدة وداعش.





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