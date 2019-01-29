قاعات السينما تفتح أبوابها في مدينة جدة

أخبار الآن | جدة - السعودية (عماد فؤاد) - خاص



عروس البحر الأحمر افتتاح اول دار لعرض السينما والموجودة في الرد سي مول لتكون بذلك بداية انطلاقة لعروض السينما في مدينة جدة

بعد العاصمة الرياض هاهو اليوم شباك عروض السينما يصل الى محطته الثانية في مدينة جدة لتكون ثاني مدن المملكة التي تفتتح فيها السينما العالمية فقد افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدر الزهراني يوم الاثنين اول دار عرض للسينما بجدة نيابة عن وزير الإعلام السعودي

شهد الافتتاح حضورا مميزا من الإعلاميين وكبار الشخصيات والمتخصصين في الانتاج الفني والسينمائي لتسليط الضوء على حدث لطالما انتظره أبناء مدينة جدة

جهزت شركة فوكس قاعات السينما بأحدث التقنيات المعمول بها في السينما العالمية وتنوعت قاعات العرض لتشمل قاعات للاطفال وأخرى لل VIP والأي ماكس وغيرها

يعد مشروع السينما أحد أهم المبادرات في برنامج جودة الحياة 2020 المنبثق من برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يهدف الى توفير فرص ترفيهية جديدة للمواطن والمقيم في المملكة ،والتيتساعدبدورها في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني والترفيهي الأمر الذي سيسهم في تعزيز مكانة المملكة التنافسية

هكذا اصبح بمقدور محبي الافلام السينمائية مشاهدة الافلام بمدينة جدة فقط كل ما عليهم هو التوجه الى شباك التذاكر وحجز مقاعدهم والاستمتاع بالمشاهدة



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