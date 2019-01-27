قرار مصرف لبنان.. هل ينقذ الليرة من التعويم؟

أخبار الآن | بيروت - لبنان - (خاص)

أثار قرار مصرف لبنان فرض قيود على التحويلات المالية وحصرها بالليرة، بلبلة لدى اللبنانيين في ظل تردي الوضع الأقتصادي في البلاد.

وبين فترة وأخرى، يطمأن محافظ البنك المركزي رياض سلامة اللبنانيين، بأنه يمكن احتواء الأزمة.

التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقاضي بفرض قيود محدودة على التحويلات المالية إلى لبنان، وتتعلّق بمؤسسات مثل و Western union ،money gram وتسديدها بالليرة اللبنانية حصرا، أثار قلقا ومخاوف لدى التجار واللبنانيين الذين يعولون على التحويلات التي تأتيهم من ذويهم العاملين في الخارج.

وفي حين يؤثر القرار سلباً على التجار قد يؤدي إلى تراكم كمية من العملات الأجنبية، ويسمح لها بإعادة توظيفها لدى المصارف بفوائد مرتفعة.

قرار أتى في ظل تردي الوضع الاقتصادي الذي انعكس سلبا على المجتمع اللبناني.

في هذا السياق، يمكن فهم تعميم مصرف لبنان أنه يريد تعزيز احتياطاته بالعملات الأجنبية والحفاظ على سعر صرف الليرة اللبنانية في ظل الواقع الاقتصادي الذي يعاني بإنتظار تشكيل الحكومة.



اقرا: تداعيات نزلة برد تودي بحياة عازف سوري في لبنان