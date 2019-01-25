معرض القاهرة للكتاب يستقطب أنظار الشباب

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (خاص)

انطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بالقاهرة، الذي تستمر فعالياته حتى الخامس من شهر شباط/فبراير المقبل، ويشهد المعرض إقبالا كبيرا من الزوار بمختلف ألوانهم، ويضم في دورته الخمسين 900 ألف كتاب.

المزيد مع مراسلنا من القاهرة رمضان المطعني.

في مكانه الجديد الذي يبعد عن وسط مدينة القاهرة نسبيا انطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض الدولية في نسخته الخمسين بقاعات مجهزة وفق أحدث التقنيات العالمية بمجال نشر وتسويق الكتاب ما جذب مشاركة كبيرة من الجمهور وخاصة الشباب.

أحمد رجب يقول: "أحب المشاركة في معرض الكتاب لكي أرى الإصدارات الجديدة وأيضا التخفيضات على أسعار الكتب بسبب ارتفاع أسعارها في الخارج".

ابراهيم محمد: "بالنسبة للمجال الذي اهتم به فلابد أن أتابع اصدارات الكتب الجديدة وأتعرف على مجالات أخرى أنا شخصيا أحب التكنولوجيا دائما وأحب أن أعرف الكتب التي تتحدث عن هذا التخصص في المعرض".

ولأول مرة يستضيف المعرض جامعة الدول العربية كضيف شرف بمعروضات تزخر بالتاريخ العربي ووثائق إنشاء الجامعة وكتب مجانية للزائرين.

هالة جاد تقول: "يضم الجناح الذاكرة التراثية لجامعة الدول العربية ومجموعات مقتناه من متحف البريد العربي وايضا لدينا وثائق تأسيس الجامعة وتصديق الدول العربية المؤسسة على ميثاق الجامعة".

معرض الكتاب وفي يوبيله الذهبي تشارك فيه 35 دولة في 723 جناحا ودور نشر بلغ عددها 1273 بين مصريين وعرب وأجانب،كما يُقدم به 900 ألف كتاب إلى جانب تخفيضات تصل إلى 50 في المئة لذوي الاحتياجات الخاصة وتنوعت الجناحات لتلبي كافة أذواق الجمهور مابين التقنية العالية في الطباعة وأسلوب العرض.

عالية الحديدي تقول: "نحن سعيدون بالمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذه المشاركة الثانية لنا ونحن مختصون بطباعة المصحف الشريف بأحدث التقنيات الجديدة وأنواع القراءات والخطوط للمصحف".

كما حظي جناح الطفل بمساحة كبيرة وألوان جذابة، ويضم الجناح العديد من الإصدارات العربية والأجنبية المترجمة.

ايمان تقول: "نحن نقدم للأطفال القصص المترجمة من اللغة الصينية للعربية ولأعمار مختلفة ونهتم بمهارات الاطفال وكيفية تنميتها الى جانب الرياضيات بشكل مبسط".

وتصدرت صورة الدكتور ثروت عكاشة وسهير القلماوي معرض الكتاب بإعتبارهما شخصيتي العام فالأول كان وزيرا للثقافة والأخيرة من أسست أول دورة لمعرض الكتاب.

تنوعت معروضات معرض القاهرة الدولي للكتاب لتشمل مختلف المجالات من المؤلفات ودور النشر، وفي اليوبيل الذهبي للمعرض استطاع أن يستقطب أنظار الشباب بطرق العرض المميزة فضلا عن المشاركة الدولية الواسعة.

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