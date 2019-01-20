مشاركة نسائية واسعة بسباقات الكارتينغ السعودية

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (خاص)

انطلقت في ميدان "ديراب" لسباقات السيارات والدراجات النارية بالرياض الجولة الثانية من سباقات الكارتينغ للسيدات، ضمن بطولة "SWS-SPRINT" العالمية، والتي تقام تحت إشراف الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبتنظيم من الاتحاد الدولي للكارتينغ. ويشارك في تصفيات السباق أكثر من 7500 متسابقة على مستوى العالم، منهن نخبة من المتسابقات السعوديات والعربيات. المزيد في تقرير مراسلنا من هناك عبد الله القرني.

واصلت المتسابقات السعوديات هيمنتهن على المراكز الأولى ضمن الجولة الثانية من بطولة SWS-SPRINT للكارتينغ في ميدان "ديراب" لسباقات السيارات، والتي يشرف عليها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ضمن بطولة SWS العالمية.

وشهدت الجولة الثانية مشاركة نخبة من المتسابقات السعوديات والخليجيات والعربيات، واستمر الصراع على اللقب حتى الأمتار الأخيرة من السباق لمعرفة البطل، حيث حسمت ياسمين المدني المركز الأول لصالحها، فيما جاءت أمجاد العمري في المركز الثاني، وحلت مضاوي ال سعود في المركز الثالث.

تميزت الجولة بالمستوى الاحترافي التنظيمي، والاهتمام المتزايد بسباقات السيدات والذي يعكس التفاعل الإيجابي الذي ساهم في تعزيز مشاركة المرأة السعودية في جميع المجالات.

هؤلاء الفتيات بدأن بسيارات الكارتينغ كخطوة أولى للمنافسة في السباقات العالمية للسيارات.

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