سوريا الديمقراطية تقلل من أهمية الانسحاب الأمريكي

أخبار الآن | القامشلي - دير الزور - سوريا (روناك شيخي)

قللت قوات سوريا الديمقراطية من أهمية انسحاب القوات الأمريكية على سير العمليات العسكرية للقضاء على تنظيم داعش في سوريا. وقال المتحدث باسم القوات الديمقراطية كينو كبريل إنهم مستمرون في العمل والتنسيق الكامل مع التحالف الدولي والذي أفضى في الأيام القليلة الماضية إلى القبض على مجموعات من مسلحي داعش الذين حاولوا التسلل بين المدنيين في دير الزور.

وقال كبرائيل: إن إنسحاب القوات الامريكية لم ثؤثر بأي شكل من الأشكال على العمليات العسكرية التي نقوم بها، ونحن مستمرون كقوات سوريا الديمقراطية بالعمل والتنسيق المشترك وبجميع المشاريع مع التحالف".

وأضاف المتحدث باسم القوات الديمقراطية إن أحد أهداف القوات هو القضاء على تنظيم داعش وذلك لحاجة المنطقة وشعوبها في القضاء على التنظيم الإرهابي.

وبالحديث عن التعاون العسكري مع قوات التحالف الدولي قال كينو كبريل: "الدعم العسكري واللوجستي والاستشارات والعمل المشترك الاستخباراتي مكننا من إلقاء القبض على مجموعات من ارهابيي تنظيم داعش الذين حاولوا التسلل إلى خارج مناطق العمليات العسكري لكي يتخفوا بينهم".

مؤكدا أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من إلقاء القبض على مجموعات من المقاتلين الأجانب ويتم الآن التحقيق معهم.





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