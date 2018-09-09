العبادي يشكل لجنة دائمة للتحقيق مع مسؤولي المحافظات

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (خاص)

أفادت مصادر مطلعة على الإجراءات الحكومية التي يتخذها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأن الأخير أمر بتشكيل لجنة تحقيقية دائمة تتولى مهام إجراءات التحقيق الاداري مع المحافظين.

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و أوضحت المصادر ذاتها لـ "أخبار الآن" أن مكتب العبادي يشرف بنفسه على إجراءات التحقيق مع رؤساء مجالس المحافظات العراقية و المحافظين للوقوف على أسباب تدهور الخدمات في المدن والتي تسببت بخروج تظاهرات إحتجاجية في مدن الجنوب.

و كانت مصادر أمنية ومحلية في البصرة أفادت بأن مواقع تابعة ً لأحزاب وجماعات مسلحة تتلقى الدعم من إيران أحرقها متظاهرون غاضبون وسط المدينة. وقالت المصادر ذاتها إن متظاهرين غاضبين في محافظة البصرة أقدموا على حرق مكتب حزبِ ثأر ‏الله الذي يَرتبط بإيران ويَتلقى الدعم منها , الى جانب عدد من الجماعات مثل عصائب اهل الحق.

وكان متظاهرون غاضبون أحرقوا في وقت سابق مقار عدد من الأحزاب السياسية في البصرة ومبنى الحكومة المحلية و دار إستراحة محافظ البصرة بعد ساعات على إنطلاق تظاهراتهم الاحتجاجية على تدهو الخدمات و عدم تحقيق مطالبهم.

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