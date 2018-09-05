بنغازي .. مدينة تتنفس رياضة "الفري ستايل"

أخبار الآن | بنغازي- ليبيا(محمد البوسيفي )

رغم كل ماتعانيه مدينة بنغازي من احداث أمنيه إلا ان عجلة الرياضة فيها بدأت تعود تدريجياً حيث استطاعت مجموعة من الشباب من تنظيم منافسات في رياضة الفري ستايل لتعود الروح الرياضية لكثير من الشباب الذين تحدوا الظروف الصعبة من اجل تحقيق رغباتهم بممارسة رياضتهم المفضلة من جهة و دعوة الشباب الاخرين للاتحاق بهم.

و تعد مدينة بنغازي من بين اهم المدن التي تمارس فيها رياضة الفريستايل بالاضافة الى العاصمة طرابلس و تسعى العديد من الجمعيات الرياضة الى تنظيم منافسات وطنية و دولية

و دعت العديد من الجمعيات الشبابية الى ضرورة توفير اماكن خاصة لممارسة هذه الرياضة بعد الدمار الذي لحق المرافق والبنى التحتية الشيء الاهم في إقامة البطولات فعدد من اندية المدينة مقراتها في مناطق قريبة من الاشتباكات وتعرضت مرافق واندية عديدة للدمار كما ان المدينة الرياضية مقفلة ولاتزال تنتظر قرارت الدولة بصيانتها .

بنغازي تبقى رائدة فى كل شىء وهى مدينة تاريخ وعراقة فى المجال الرياضى ولها جذورها فى الحركة الرياضية بليبيا وهى عاصمة للرياضة والابداع منذ زمن بعيد تغفو لكنها ابدا لا تنام والظروف الصعبة والعصيبة التى مرت وتمر بها لم تمنع النشاط الرياضى ولم توقفه أو تأثر به لانها نابضة بالحياة وبالمبادرات الجميلة و زاخرة بالكوادر والخبرات المؤهلة الى جانب حيوية وطموح الشباب المتحفز الذى يمثل الزاد والمستقبل كما شهدة المدينة انشطة و مسابقات رياضية ودية شهدتها خلال الاونة الاخيرة على كافة الواجهات والتي حظيت بمشاركة كبيرة وواسعة وشهدت التفاف كبير رغم ضعف امكانياتها فكانت كل هذه الانشطة بمثابة جس النبض وتمهيد لعودة رسمية مرتقبة للنشاط الكروى الرسمى الذى سيعود الى الواجهة قريبا بعد نجاح المسابقات الودية التنشيطية.

وتبقى مدينة بنغازي منارة للرياضة حتى وان حاصرتها الظروف واشتدت بها الازمات ويبقى عزم رجالها وابنائها السلاح الذي تقاوم به كل الشدائد .

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