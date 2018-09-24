إنطلاق برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة

أخبار الآن | ابوظبي - الإمارات العربية المتحدة (جمال لعريبي )



بدأت في أبوظبي فعاليات الأسبوع الثاني من برنامج “القيادات الإعلامية العربية الشابة”، الذي ينظمه مركز الشباب العربي وذلك بمشاركة 100 شاب وشابة من 15 دولة عربية لتطوير جيل من المواهب الإعلامية الشابة، والمؤثرين الإعلاميين في الوطن العربي

لم تتاخر إسراء في الالتحاق بملتقى القيادات الاعلامية العربية الشابة بابوظبي لتشارك طلاب اخرين تجربة جديدة لصقل مهاراتم كقادة ومبدعين في قطاع الاعلام بالمستقبل.

إشتملت فعاليات الملتقى على ورش عملية تناولت العديد من المواضيع المهمة للشباب المتدرب على كيفية الحصول على السبق الاخباري والهمينة على الساحة الرقمية لوسائل الإعلام وأهمية وسائل التواصل الاجتماعي في نقل المعلومات والأخبار بسرعة كبيرة، وأهميتها في التأكد من المصداقية

ويشتمل برنامج “القيادات الاعلامية العربية الشابة” على مجموعة من البرامج التدريبية، وورش العمل، بالإضافة إلى دورات هدفها صقل مهارات الإعلاميين الشباب العرب، والمساهمة في تطوير مواهبهم ضمن موضوعات مختلفة منها مهارات التواصل والدراسات الإعلامية والقيادة.





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