مُلتقى مؤسسة الإمارات السنوي للشباب

أخبار الآن | أبوظبي - الامارات العربية المتحدة (جمال لعريبي)

اختتمت مؤسسة الإمارات، المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال رفع كفاءات فعاليات ملتقى مؤسسة الإمارات للشباب والذي نظمته المؤسسة في منطقة الظفرة ، وسيعمل هذا الملتقى على إشراك أكبر عدد من الشباب في المنطقة في برامج المؤسسة والاستفادة منها فضلًا عن تزويدهم بمنصة مًستدامة يُمكن من خلالها تقديم مُساهمات جادة للمُشاركة بفعالية في مسيرة التنمية.

متطوعة في برنامج تكاثف التطوعي ايمان الدرمكي

سعادة ميثاء الحبسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات

شهد المُلتقى الذي عُقد تحت شعار "إرشاد وتمكين قادة المستقبل" مشاركة ما يقارب 1000 شاب وشابة من جميع أنحاء منطقة الظفرة بالإضافة إلى كوكبة من كبار المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات الحكومية وقادة الأعمال الذين اجتمعوا تلبيًة للموضوع الرئيسي للقمة "إرشاد وتمكين قادة المُستقبل".

شارك في القمة عدد من القادة في الإمارات العربية المُتحدة حيث تواجد معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح معالي الشيخة لبنى القاسمي رئيسة جامعة زايد، وسعادة محمد العبار رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية"

جذب المُلتقى والذي أُقيم للمرة الأولى بمنطقة الظفرة عدداً كبيراً من الشباب ليُصبح بذلك أكبر تجمع شبابي في منطقة الظفرة.

وتعليقًا على نجاح القمة قال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان العضو المُنتدب لمؤسسة الإمارات: "نحن مُلتزمون في مؤسسة الإمارات بإشراك الشباب في مسيرة التنمية، وكذلك بتمكينهم وإمدادهم بالمعرفة وبالفرص المُناسبة لتشجيعهم على الابتكار وتحقيق رؤية الإمارات 2021".

وأضاف:" إن خطوة توسيع نطاق المُلتقى ووصول برامجنا ومُبادرتنا إلى منطقة الظفرة تتماشى تمامًا مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، فمنطقة الظفرة غنية بالعقول الشابة الموهوبة الحريصة على أداء دورها المنشود في مسيرة التنمية وفي مُستقبل أمتنا".

واستطرد:" معاليه حديثه قائلًا:" يسعدني أن أرى هذا العدد الكبير من الشباب المشاركين في الملتقى هذا العام وفخور بشكلٍ خاص بمؤسسة الإمارات التي أكدت على القيمة الحقيقية لإشراك الشباب على جميع المستويات من التطوع والاستجابة لحالات الطوارئ إلى الابتكار ومحو الأمية المالية وريادة الأعمال المُجتمعية".

واختتم معاليه حديثه بتوجيه الشُكر لصاحب السمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مُمثل الحاكم في منطقة الظفرة على دعمه لمؤسسة الإمارات ومُبادرتها، ولجميع الشُركاء على إسهاماتهم الجلية في تمكين الشباب قادة المُستقبل وتقديم الدعم للقمة والمُشاركة بها كما أكد على التزام المؤسسة بالاستمرار في إعداد وإرشاد وتمكين قادة المُستقبل في جميع أنحاء الإمارات العربية المُتحدة."

كما استضافت القمة في يومها الثاني جلسة حوارية قادتها حمده الشامسي نائب الرئيس التنفيذي - التدقيق الداخلي من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الراعي الرسمي للمُلتقى، والتي قدمت للمُشاركات في المُلتقى خطابًا مُلهمًا حول النساء المُشاركات في سوق العمل والقطاع الخاص، ومن ثم قام ثلاثة من شباب من مؤسسة الإمارات بمُشاركة تجاربهم التي خاضوها في المؤسسة وتأثيرها عليهم مع الحضور".

وبهذه المناسبة قال غنام المزروعي، مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية بأدنوك: "تفتخر أدنوك برعايتها لملتقى الشباب الذي تنظمه مؤسسة الإمارات تحت شعار ’إرشاد وتمكين قادة المُستقبل‘ في إطار جهودها الرامية إلى إشراك شباب وشابات الإمارات في منطقة الظفرة وإلهامهم وتفعيل دورهم في المجتمع".

وأضاف: "ضمن استراتيجيتها لتطوير الموارد البشرية، تلتزم أدنوك بتطوير كوادرها من النساء وتعزيز دورهن بما يضمن مشاركتهن الفعالة في تحقيق نمو وتطور أدنوك ودولة الإمارات. وتمثل مشاركة حمدة الشامسي إحدى الكوادر النسائية العاملة في أدنوك، وعضو برنامج أدنوك للقيادات الشابة ومجلس ِشباب أدنوك، في هذه الفعالية اليوم من خلال استعراضها لتجربتها والنجاح المهني الذي حققته دليلاً على التزام أدنوك الراسخ بمضاعفة الجهود لدعم رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتحقيق طموحاته في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها. وباعتبارنا شركة رائدة في المجتمع تتماشى استراتيجية أدنوك للمسؤولية المجتمعية مع أهداف وتطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين وتأهيل شباب وشابات الإمارات بما يعزز من دورهم ويضمن مساهمتهم الفعالة في مسيرة النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة".

وفي حديثها عن نتائج وأهداف المُلتقى عبرت سعادة ميثاء الحبسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات عن جزيل شُكرها لصاحب السمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مُمثل الحاكم في منطقة الظفرة وعميق تقديرها لمنطقة الظفرة بقيادة سموه على دعمهم لعملية تمكين الشباب الإماراتي".

واختتمت الحبسي حديثها قائلة:" من خلال مكتب مؤسسة الإمارات بمنطقة الظفرة ، سنعمل على إشراك أكبر عدد من الشباب في المنطقة في برامج المؤسسة والاستفادة منها فضلًا عن تزويدهم بمنصة مًستدامة يُمكن من خلالها تقديم مُساهمات جادة للمُشاركة بفعالية في مسيرة التنمية.

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