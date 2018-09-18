أسباب آلام الركبة وعلاجها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

تعد آلام الركبة من الشكاوى الشائعة التي تصيب الأشخاص من جميع الأعمار.

ومن أسباب الآم الركبة هيا :

أولا: الإصابات

يمكن لإصابة الركبة أن تؤثر على أي من الأربطة أو الأوتار أو الأكياس المملوءة بالسائل (الأجربة) التي تحيط بمفصل الركبة وكذلك العظام والغضاريف والأربطة التي تشكل المفصل نفسه

ومنها إصابة الرباط الصليبي الأمامي، وتعتبر إصابة الرباط الصليبي الأمامي حالة شائعة بشكل خاص لدى لاعبي كرة السلة أو كرة القدم أو غيرها من الألعاب الرياضية التي تتطلب تغيرات مفاجئة في اتجاه حركة الجسم

ثانيا : الخلع والكسر إن شعرت بألم مستمر في الركبة بعد سقوط أو حادثة ما، . ...

ثالثا : تمزق الأربطة ...

رابعا: التهاب المفاصل ...

خامسا : تمزق الغضروف الهلالي ...

سادسا : تمزق الغضروف المفصلي : يعد الغضروف المفصلي . ويعمل الغضروف علي إمتصاص الصدمات بين عظام الساق و عظام الفخذين .

سابعا :إلتهاب الكيس الزلالي في الركبة : بعض الإصابات يمكن أن تؤدي إلي إلتهاب كيسي و الذي يحتوي علي سائل زلالي ينمو خارج مفصل الركبة .

ويختلف العلاج بحسب الحالة و السبب

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