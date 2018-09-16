ثلاثة مرشحين يتنافسون على رئاسة العراق

أخبار الآن | بغداد - العراق (خاص)

كشف مصدر برلماني عراقي لأخبار الآن أن المنافسة على تولي رئاسة العراق تقتصر على ثلاثة مرشحين أكراد أحدهم الرئيس الحالي.



وأوضح المصدر ذاته أن الرئيس الحالي فؤاد معصوم هو أحد المرشحين لولاية ثانية بينما يجري التداول حول مرشح ثان هم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح , في حين كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني مرحيه للمنصب وهم نائب رئيس الوزراء السابق روز نوري شاويس ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري والقيادي في الحزب فاضل ميراني.

و كان الرئيس الجديد للبرلمان العراقي محمد الحلبوسي حدد يوم الثلاثاء المقبل موعدا للتصويت على المرشحين لرئاسة الجمهورية العراقية.

و رفع الحلبوسي الجلسة الأولى للبرلمان التي كانت مفتوحة منذ الثالث من أيلول/سبتمبر الماضي , داعيا المرشحين لرئاسة الجمهورية الى الترشح عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب العراقي.

و كان مجلس النواب العراقي إنتخب بشير توفيق نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب وهو نائب تم ترشيحه من قبل التحالف الكردستاني.

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