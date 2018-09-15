مظاهرات في الشمال السوري تحت شعار "لا بديل عن أسقاط النظام"

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (محمد صلاح)

شارك عشرات الآلاف من السوريين في مظاهرات في محافظة إدلب السورية، ظهر الجمعة، بالرغم من القصف الروسيّ، تحت شعار "لا بديل عن إسقاط النظام".

وندّدت المظاهرات بالاستعدادات الجارية للهجوم على المحافظة من قبل قوات النظام السوري وحلفائه بإسناد جوّي روسي، الذي زاد قوةً بعد إخفاق قمة طهران الثلاثية، في التوصل إلى اتفاق بخصوص مستقبل المحافظة.

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