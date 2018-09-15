العبادي مازال مرشحا لولاية ثانية

أخبار الآن | بغداد - العراق (خاص)

قالت مصادرُ سياسية مطلعة في بغداد إنه ما زالت لدى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حظوظ ٌبولاية ثانية في رئاسة الحكومة المقبلة على الرَغم من الموقف الأخير الذي أصدرته مرجعية النجف الدينية.



وأوضحت المصادر لأخبار الآن أن تحالف الإصلاح والإعمار الذي يتزعمه العبادي يمتلك حتى الآن 145 مقعدا في البرلمان, في حين يمتلك تحالف البناء الذي يضم نوري المالكي وهادي العامري وفصائلَ منضوية في الحشد الشعبي 109 مقاعد فقط.

و كشفت المصادر أسماء جديدة لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة وصفتها بمرشحي التسوية في حال لم تتوصل الأطراف السياسية من الاتفاق على شخص رئيس الوزراء وهم على النحو الاتي :

- فالح أبو الشون - مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

- مصطفى الكاظمي - رئيس جهاز المخابرات العراقي

- إبراهيم بحر العلوم - وزير النفط العراقي الأسبق وهو سياسي مستقل

- ليث كبة - سياسي عراقي مستقل

- مازن الإشيقر وهو شخصية إقتصادية مستقلة تم ترشيحها من قبل تحالف سائرون بزعامة الصدر

و أضافت المصادر أن المرشحين الحاليين لرئاسة الوزراء العراقية الذين يجري التفاوض حولهم هم :

- حيدر العبادي - رئيس الوزراء العراقي الحالي

- عادل عبد المهدي - نائب الرئيس العراقي السابق

- فالح الفياض - مستشار الأمن الوطني العراقي السابق

- عبدالوهاب الساعدي - قائد العمليات في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي

- محمد الغبان - وزير الداخلية العراقي السابق

- عبد الحسين عبطان - وزير الرياضة العراقي القيادي تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم

- رائد فهمي , سكرتير الحزب الشيوعي العراقي المؤتلف مع تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر

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