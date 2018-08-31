محتجون غاضبون يحاولون إقتحام حكومة البصرة

أخبار الآن | البصرة - العراق (خاص - وسام يوسف)

حاول العشرات من المتظاهرين الغاضبين في البصرة جنوبي العراق إقتحام مبنى الحكومة المحلية في المحافظة إحتجاجاً على تفاقم أزمة المياه والتلوث البيئي الذي تسبب بمئات الإصابات بحالات تسمم.



هذا و تتجدد التظاهرات الإحتجاجية في البصرة جنوبي العراق , حيث توزّع المحتجون على مكانيْن محاولين إقتحام مبنى الحكومة المحلية , بينما حاول آخرون إقتحام مجلس المحافظة.

و تجددت التظاهرات في البصرة بعد تأخر الإجراءات الحكومية لمعالجة ملوحة المياه التي تعصف بمختلف مناطق المحافظة و عدد من المدن الأخرى في جنوب العراق.

و إنتشر المتظاهرون في شوارع مدينة البصرة و هم يرددون شعارات تعبر عن غضبهم.



يشار الى أن محافظة البصرة جنوبي تعاني منذ فترة طويلة من أزمة كبيرة على مستوى المياه تسببت باصابة العشرات من المواطنين بامراض مختلفة , كما زادت نفايات مفاعل بوشهر النووي الإيراني من خطورة الأزمة , حيث واصلت إيران إلقاء النفايات في مياه شط العرب الواصلة الى العراق.

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