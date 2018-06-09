داعش تهاجم الرياضة و الرياضيين

أخبار الآن | بيروت - لبنان - (تريسي ابي انطون)



في لقاء مع أخبار الآن .. أكد القاضي الشيخ خلدون عريمط رئيس المركز الاسلامي للدراسات و الاعلام أن داعش و غيرَها من الجماعات المتطرفة لا يمثلون الاسلام و لا يعطون الصورة الحقيقية للاسلام الداعي الى الرحمة و السلام و التلاقي و التعارف بين الشعوب و هو ما يَحدث في الرياضة و الفرق الرياضية



إن داعش وغيرها وأخواتها، سواء كانت تنمتي إلى اسلام أهل السنة والجماعة أو تنتمي إلى التشيّع بمعنى التطرّف، فكل تطرّف مرفوض وكل غلوّ في الإسلام مرفوض، وهناك مراجع إسلامية موجودة في الأزهر الشريف، في رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرّمة، في المجامع الفقهية في مكة المكرّمة، وفي القاهرة وفي باكستان وفي اسطنبول، وفي العديد من العواصم والحواضر الإسلامية، هي وحدها المؤهّلة اعطاء الصورة الحقيقية عن الإسلام.



وداعش وأخواتها من هنا أو من هناك، هي حركات، ليست جديدة في عقيدتنا الإسلامية، مثلها مثل الكثير من الحركات التي نشأت في غفلة من الزمن، والتي دُفعت دفعا من قوى معادية للعرب والمسلمين، لتشوّه حقيقة الدين، وهناك دواعش في المسيحية المتطرّفة وفي الديانة الموسوية التي ارسلها الله.



إذا في كل العقائد والأديان والتوجهات، هناك دواعش، اي مجموعات متطرّفة في هذه الرسالة التي أنزلها أو في تلك، هذه ليست لها أصل، لا في الإسلام ولا في المسيحية، ولا في ديانة سيدنا موسى، بمعنى أن الحخركة الصهيونية ليس لها أصل في الديانة التي دعها إليها موسى، وكل الحركات المتطرّفة في المسيحية ليست لها علاقة في رسالة المسيح، رسالة الرحمة بين الناس، ولا علاقة لها في الإسلام، لأنها دعوة إلى الرحمة والمحبة والسلام، وبناء الإنسان النموذج، أي الإنسان المثال، ومن هنا كان قول الله لمحمد: "وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين"، إن الاسلام هو دعوة للرحمة والسلام والمحبة وللتعارف بين الأمم والشعوب، ومن هنا كان قوله: "يا أيها الناس، إن خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله اتقاكم"، إذا التعارف والتلاقي هو جزء أساسي من عقيدتنا الإسلامية، والرياضة والفرق الرياضية هي جزء من هذا التعارف والتلاقي بين الأمم والشعوب والإعلام كما الرأي العام يعلمان كم استطاعت الفرق الرياضية أن تقرّب بين الأمم والشعوب، وحوّلت النزاعات إلى سلام ومحبّة ورحمة وتراحم، ولذلك الإسلام يدعو البشرية إلى الروح الرياضية، روح التسامح والتلاقي والمحبّة بين الأمم والشعوب، لأن رسالة الإسلام هي رسالة السلام والمحبة والتراحم بين الأمم والشعوب.

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