أربعون حديثاً شريفاً في الإسلام تحث على الرياضة

أخبار الآن | بيروت - لبنان - (تريسي ابي انطون)



في لقاء خاص مع أخبار الآن أكد القاضي الشيخ خلدون عريمط رئيس المركز الاسلامي للدراسات و الاعلام أن الاسلام يحث على الرياضة بمختلف انواعها فهي تجعل الانسان قويا و سويا في جسمه و عقله و روحه

العمل الرياضي هو تقوية للجسم، وكل ما يقوّي الجسم ويحافظ على سلامة الجسم، نحن مؤمورين به من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الجسم الذي نحمله إنما هو أمانة من الله، مؤتمنون على صحّته، على سلامته، ولذلك يقول الله في القرآن الكريم: "ولقد خلنا الإنسان في أحسن تقويم" أي في أحسن شكل، فلا يمكن للجسم أن يكون بأحسن شكل إلا إذا مارس الرياضة، صباحا ومساءً، وهذا جزء من حياة الإنسان المسلم، كما هو جزء أساسي من حياة أي إنسان.



وعلى أولئك الذين يقولون بما لا يعلمون أن يدركوا أن الإسلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وما سبق الإسلام من كتب سماوية، الانجيل والتورات والزبور، وما سبق الرسول من الأأنبياء، نوح وموسى وهود والمسيح، إلى محمد، كل الكتب المساوية والأنبياء والرسل الذي انزلهم الله، الهدف منهم هو عبادة الله وخدمة الانسان.



إذا، الاسلام دوره أن يخدم الإنسان في أخلاقه وعلمه وثقافته وصحته، وكل نواحي الحياة، ولذلك القرآن الكريم، وفي معظم آياته الكريمة، يخاطب الناس، يا "أيها الناس". إذا، هذه البدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان، بتحريم الرياضة أو تشويه معاني الرياضة، لا أساس لها في الإسلام، لأن الرسول مارس الرياضة بالمشي وكان أسرع الصحابة مشياً، بل أنه تسابق كما تؤكد الروايات، مع زوجته عائشة (رضي الله عنها) أكثر من مرّة، مرة سبقته ومرة سبقها.



إذا، إن الإسلام يشجّع الرياضة، ويدعو إليها شرط ألا تتعارض هذه الرياضة مع مصالح الإنسان الأخرى، من حيث طعامه وشرابه وعمله وانتاجه، إن لنفسك عليك حقَّ، فنحن نعطي للروح مسافة أو نعطي لها مساحة بكل أنواعها، لأن الإسلام دعانا ودعا المسلمين، لأن يكون الإنسان النموذج في الشكل والمضمون، والرياضة هي جزء وهي ضرب من ضروب الحياة التي تجعل من الإنسان إنساناً قويا وسوياً ومعافى في عقله وفي جسده وفي روحه

اقرا ايضا