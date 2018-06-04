دوريات كرة قدم بسيطة بفرجة كبيرة في ليبيا

اخبار الان | مصراته - ليبيا ( محمد عقوب )

يسارع العديد من الشباب الليبي في شهررمضان من عشاق الساحرة المستديرةالى تنظيم دوريات كروية بين الاحياء بتشكيل فرق تلعب طوال الشهر للظفر بلقب الدورة ويشارك العديد من الشباب المبتدئين في مثل هذه التظاهرات الرياضية التي أصبحت ظاهرة تغزو الشوارع الليبية .

"رمضان" ومعه شباب الفريق المُشارك في إحدى دوريات كرة القدم الرمضانية .. يأتون إلى هذا الملعب الذي تُقام فيه إحدى هذه التجمعات الرمضانية وهي بطولة "دوري المعلمات". يُقام منذ حوالي سبعةٍ وعشرين عاماً، ولايزال مستمرا بنفس روعة التنظيم والروح الرياضية العالية، حيثُ يشهد مشاركةَ 16 فريقاً يتنافسُ على الحصول على لقب البطولة وكذلك يشهد حضوراً لأبرز اللاعبين في المنتخب الليبي لكرة القدم .

في كل ربوع ليبيا يتزيّن شهر الصيام وككل عام بكثافة الدوريات الرمضانية الحماسية في كرة القدم، ولعل أقدام هذه المواهب المشاركة في دوريات الشوارع التي تُشارك بها ستعتلي ذات يوم قائمة أفضل المنتخبات في القارة السمراء. وهذا ما يتضحُ لنا من مواهب تُبرز ولعب احترافي يتضح لكل الحاضرين لهذه الدوريات.

الدوريات الرمضانية تتألق.. وتظهر عشق الليبيين للساحرة المستديرة، إثارة ونديّة في مباريات قوية تنتهي بروح رياضية هكذا هي لمّةُ الدوريّات الرمضانية الليبيّة طيلة الشهر الفضيل.

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