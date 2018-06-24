يوم قيادة المرأة للسيارة في السعودية يوم مميز

أخبار الآن | جدة - المملكة العربية السعودية (عماد فؤاد)

حلم قد تحقق للعديد من السيدات اللواتي يطمحن بقيادة سيارتهن في السعودية فجاء القرار السامي من خادم الحرمين الشريفين يلبي طموح المراة السعودية فكانت لحظة الانطلاق هي لحظة ولادة أمل مبهج لكل أبناء المملكة ..

انطلاق قيادة المرأة في السعودية

بعد قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة في السعودية في شهر شوال بدأ حيز تطبيق النظام كما نص له في العاشر من شوال الموافق للرابع والعشرين من شهر يونيو لعام 2018 في كل مناطق المملكة مع السيدات اللواتي حصلن على رخص القيادة

بسمة مصطفى خزنة

حنان كوشك

بسمة مصطفى خزنة

يوم مميز للسيدات في السعودية انطلقن فيه بحرية تامة ليقدن في مختلف طرقات المملكة ضمن الضوابط القانونية مع طموح كبير تنتظره الفتيات اللواتي ينتظرن الحصول على الرخصة بعد تحديد موعد التدريب

بسمة مصطفى خزنة

خلود المولد

حنان كوشك

سيعمل هذا القرار وبشكل كبير على تحقيق أهداف السيدات في السعودية وخاصة العاملات والموظفات اللواتي عانين في السابق جراء عدم القيادة

خلود المولد

حنان كوشك

قرار لطالما انتظرته السيدات السعوديات طويلا

ليحقق لهن اخيرا حلم القيادة على أرض الوطن

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