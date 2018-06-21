ما هو مرض الإرتجاع المَعِدي المريئي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )



واحد من مشاكل الجهاز الهضمي وهو مرض مزمن يعد من الأمراض الأكثر شيوعاً في جميع أنحاء العالم.تفاصيل أوفى مع عبير عبدالله المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن ........

مرض الارتجاع المَعِديّ المريئيّ شائع جدا في جميع أنحاء العالم ويصيب حوالي 15٪ من السكان البالغين في الولايات المتحدة، ويُعاني الأشخاص المصابون بالارتجاع المعديّ المريئيّ من الأعراض من وقتٍ لآخر،

وقد يكون ارتداد الحمض بسيطاً ويحدث مرتين في الأسبوع، وقد يكون متوسطاً في الشدة أو شديداً ويحدث مرةً أسبوعيا..

ومن الأعراض التي يُعاني منها المصابون عامةً ما يأتي:

1_الشعور بحرقةٍ في المعدة أو منطقة الصدر، وتظهر هذه الحرقة بعد تناول الطعام، وتزداد سوءاً في الليل أو عند تمدّد المصاب عادةً. ألم في الصدر

2_صعوبة في البلع للأطعمة وبعض السوائل ذات الطعم اللاذع.

3_ الشعور بوجود كتلة في منطقة الحلق.

4_ الغثيان والتقيؤ.

5_التجشؤ و ورجوع بعض محتويات المعدة او المريء الى منطقة الحلق

على المريض الذي يعاني من الارتجاع المعدي المريئي ان يتبع النصائح التالية كخطوات أساسية متممة للعلاج الدوائي وهي:

أن تكون وجبات الطعام قليلة الدسم ومتنوعة، ويجـب الامتنــاع القهوة ومشروبات الكافيين و الشوكولاته، و عصير الليمون، الطماطم "، او أي نوع من الطعام الذي له تأثير مهيج لجدار المريء مثل الطعام البارد جداً او الساخن جدا، وبشكل عام على المريض تجنب الطعام الذي يسبب له أعراض الارتجاع، كما يجب الإقلاع عن التدخين لأن لها تأثير سلبي على جدار المريء، بالاضافة إلى تجنب الإجهاد النفسي والنشاط العضلي الشديد لأنه يزيد من حدة الاعراض عند كثير من المرضى.

مصدر الصورة (ndtv)



اقرأ أيضا:

كيف أتخلص من حرقة المعدة دون أدوية؟