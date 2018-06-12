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شاهدو أكبر مشجعة تونسية في مونديال 2018

اخبار الآن | بنزرت - تونس (جمال لعريبي)

بهيجة الصدقاوي، أكبر مشجعة لمنتخب تونس في المونديال  بسن 93 عاماً. بدأت قصة عشقها لكرة القدم منذ كانت في ريعان شبابها.. و اليوم   تستعد بهيجة لمساندة  نسور قرطاج في مهمتهم بروسيا.

خالتي  بهيجة ..... لطلما اقترن اسمها بالمدرجات التونسية  فمن بنزرت الساحلية بدات قصة عشق بين النادي البنزرتي و خالتي بهيجة التي اصبحت ايقونة الفريق و المدينة على حد سواء .

عشقها للكرة و حبها الجنوني   لا يوصف  زرناها في بيتها و فور استقبالها لنا بدات تحدثنا عن مشوارها الحافل بانتصارات فريقها  وهي اليوم تستعد لمساندة المنتخب التونسي لتشجيعه في مونديال روسيا  .

تحضى خالتي بهيجة بشعبية كبيرة في تونس و يلقبونها بعميدة المشجعيين  نظير حبها الا محدود لكرة القدم وفريقها النادي البنزرتي كما انها  ستكون في الموعد لتشجيع نسور قرطاج  في روسيا .

 

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