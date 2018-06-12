شاهدو أكبر مشجعة تونسية في مونديال 2018

اخبار الآن | بنزرت - تونس (جمال لعريبي)

بهيجة الصدقاوي، أكبر مشجعة لمنتخب تونس في المونديال بسن 93 عاماً. بدأت قصة عشقها لكرة القدم منذ كانت في ريعان شبابها.. و اليوم تستعد بهيجة لمساندة نسور قرطاج في مهمتهم بروسيا.

خالتي بهيجة ..... لطلما اقترن اسمها بالمدرجات التونسية فمن بنزرت الساحلية بدات قصة عشق بين النادي البنزرتي و خالتي بهيجة التي اصبحت ايقونة الفريق و المدينة على حد سواء .

عشقها للكرة و حبها الجنوني لا يوصف زرناها في بيتها و فور استقبالها لنا بدات تحدثنا عن مشوارها الحافل بانتصارات فريقها وهي اليوم تستعد لمساندة المنتخب التونسي لتشجيعه في مونديال روسيا .

تحضى خالتي بهيجة بشعبية كبيرة في تونس و يلقبونها بعميدة المشجعيين نظير حبها الا محدود لكرة القدم وفريقها النادي البنزرتي كما انها ستكون في الموعد لتشجيع نسور قرطاج في روسيا .

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