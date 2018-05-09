إحتفالات الذكرى الرابعة من انطلاق عملية الكرامة

أخبار الآن | بنغازي - ليبيا (خاص)

استعرض القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر الإثنين قوات الجيش في خضم الاحتفالات بالذكرى السنوية الرابعة لثورة الكرامة خلال مشاركته في تخريج الدفعة 51 من طلبة الكلية العسكرية، في حفل أقيم بقاعدة بنينا الجوية ببنغازي.

ويأتي هذا الاحتفال رسالة للجماعات المتطرفة التي تخوض اشتباكات ضد الجيش في درنة شرق البلاد، مفادها أن المشير خليفة حفتر تمكن من لملمة المؤسسة العسكرية الليبية تحت قيادته.

وتجول المشير خليفة حفتر عبر سيارة دفع رباعي مكشوفة صحبة رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري على مهبط المطار الذي تراصفت فيه مختلف وحدات الجيش بمدرعاته وآلياته وأسلحته الثقيلة والمتوسطة قبل أن يصل إلى المنصة الرئيسية للاحتفال حيث يتواجد أعضاء بمجلس النواب ودولة رئيس الحكومة المؤقتة السيد عبدالله الثني ومختلف رؤساء الأركانات النوعية للجيش.

وفيما مرت كراديس الخريجين من طلبة الكلية العسكرية ومختلف مراكز تدريب الجيش ووزارة الداخلية من أمام المنصة، شاركت مقاتلات سلاح الجو الليبي ومروحياته في الاحتفال من خلال التحليق على ارتفاع منخفض بسماء مطار بنينا حيث يقام الاحتفال.

وهذا ثاني احتفال بذكرى ثورة الكرامة التي أطلقها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في منتصف مايو من العام 2014. وشاركت في العرض وحدات من القوات البرية والبحرية والجوية الليبية من مختلف مناطق البلاد، بأعداد كبيرة، إضافة إلى قوات رمزية من وزارة الداخلية.

وتم تخريج الدفعة 51 من طلبة الكلية العسكرية، وهي ثاني دفعة للضباط الذين يتم تخريجهم منذ العام 2011.

وقال آمر الكلية العسكرية اللواء امراجع العمامي إن الدفعة بها خريجين متخصصين في القوات البحرية إضافة إلى خريجين في الدراسات القانونية لأول مرة بتاريخ الكلية، مؤكدا بناء الكلية على مواصفات عالية.

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