انطلاق المؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة في أبو ظبي

أخبار الآن | أبو ظبي - الامارات - خاص

انطلقت صباح اليوم فعاليات المنتدى العالمي "تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" بمشاركة ما يزيد على 250 عالما ومفكرا إسلاميا من مختلف أنحاء العالم ويستمر على مدار يومين وذلك تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.



ويجمع المنتدى نخبة متميزة من العلماء المسلمين حيث سيقدمه أكثر من ثلاثين متحدثا من فقهاء ومفكرين إسلاميين من حول العالم وأمام حضور يتوقع أن يصل عدده إلى 400 شخص

حيث يسعى المؤتمر إلى ترسيخ قيم التسامح و الحوار بين مكونات شعوب العالم الدينية و الثقافية لبناء غد أفضل للاجيال القادمة

و حضر المؤتمر عدد من الشخصيات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، ومنها الرئيس الألبانى السابق رجب ميدانى والدكتور يوسف العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامى، والدكتور محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعباس مختار تقفى وزير شئون الإقليات بالهند والدكتور طارق الكردى رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لشؤون الأقليات فى العالم، واندرياس كريفر الأمين العام لمؤتمر السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا، والشيخ عبد اللطيف دريان مفتى الجمهورية اللبنانية.



بالإضافة إلى الدكتور شوقى علام مفتى مصر والدكتور محمود الخلايلة مفتى الأردن، والدكتور قطب مصطفى سانو وزير التعاون الدولى والتنمية فى غينيا، والدكتور عبد الله بوصوف أمين عام مجلس الجالية المغربية فى الخارج، والأستاذ الدكتور فيصل بن معمر المدير العام لمركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الأديان فى فيينا.



كما شهد المؤتمر حضور عدد من وزراء الأقليات فى كل من كمبوديا وسريلانكا وروسيا وبريطانيا ودوّل البلقان وغيرها ومجموعة من النواب المسلمين من جنوب أفريقيا، ونيجيريا وإريتريا والبرلمان الأوروبى ومن دول أسيا والأمريكتَين.

وكانت اللجنة المنظمة للمؤتمر استقبلت المئات من الطلبات المرفقة بأوراق عمل بحثية للمشاركة فى المؤتمر الذى من المتوقع أن يحضره أكثر من 600 مشارك من علماء دين وباحثين وشخصيات رسمية وثقافية وسياسية يمثلون أكثر من 150 دولة.



واستقبلت اللجنة العلمية للمؤتمر نحو 60 بحثًا محكمًا سيتم طرحها من خلال 13 جلسة سيشهدها برنامج المؤتمر على مدى يومين، وقد أعلنت اللجنة المنظمة عن المحاور المطروحة كدور المنظمات الإسلامية فى تعزيز ثقافة السلام فى روسيا وألبانيا ودول البلقان، كما ستناقش جلسات المؤتمر وضع المجتمعات المسلمة فى السياق العالمى "الفرص والتحديات"، كما سيتطرق المؤتمر إلى حال المسلمين فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى وجنوب شرق إفريقيا.

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