"فري ستايل".. مصدر رزق للشباب في تونس

أخبار الآن | تونس العاصمة - تونس (جمال لعريبي)

الفري ستايل رياضةُ مختصة بمهاراتِ كرة القدم، و تتطلبُ صبرا وجهدا ومثابرة، ليصل هاوي هذه الرياضة إلى أفضلِ المستويات. هذا ما دأب عليه ايوب و زميلـُه يوسف بالتدريب على اتقانِ مهاراتٍ جديدة في شوارع سيدي بوسعيد الجميلة.

ايوب الحواص : اسمي ايوب عمري ٢٧ سنة نلعب فري ستايل من ١٠ سنوات هذه الرياضة تبدا بحركات بسيطة كمداعبة الكرة بطريقة عادية و بعد بشوي شوي حتى نطور حركات اللعب

الفري ستايل يعلمك اشياء كثيرة اولها المنافسة و التحدي و من اهم الحجات هي الثقة بالنفس لما تكون تلعب فري ستايل تكسب اكثر ثقة في نفسك حتى انت كشخص مش كرياضي

يوسف بن عمار : عسلامة اسمي يوسف بن عمار عمري ١٨ سنة مصمم غرافيك مغروم بالفري ستايل بالفتبول انا في الاول بديت فري ستايل كغرام فقط لم اكن اعلم ان هناك رياضة يقوم بها العديد من الشباب و كنت ارى الشباب يلعبون بالكرة و يتقنون العديد من الفنيات و بدات انا طبعا بتجريب اللعبة لوحدي بالبيت

حتى اذا لم تصل بهذه الرياضة الى العالمية لما الواحد يمارسها يخرج من عالم الي هو فيه و يدخل في عالم اخر و ممكن هذه الرياضة ان تبعده على الكثير من الاشياء كالتدخين و المخدرات و كل شيء يعكر المزاج و بلعبه لهذه الرياضة ينسى هموم الحياة و الضغط اليومي و يخليه نشيط

التقيت بتونس باشخاص لديهم خبرة كبيرة كايوب حواص الذي تعلمت منه الكثير و دخلت في نفس الفرقة التي يقودها

ايوب حواص : اهم شيئ للشباب الصغار يجب ان يكونوا صبورين في بداية المشوار و لا يياسو لان هذه الرياضة هي رياضة تحدي و تحتاج الى تمارين كثيفة

و هناك منافسة في هذه الرياضة عن طريق و سائل التواصل الاجتماعي لخلق تحدي بين اللاعبين

يوسف بن عمار : اتمنى من الشباب تعلم هذه الرياضة لانها جد ممتعة خاصة في تونس لانها غير منشرة و من خلاللها يمكنهم تعلم العديد من الاشياء

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