جولة في مشاتل الزهور بالأردن

أخبار الآن | عمان - الأردن - (لانا رياض)

يعد فصل الربيع في الاردن من اجمل الفصول على الاطلاق فالجمال ينتشر من حولك في كل مكان فكيف اذا قصدت مشاتل الزهور لوجدت نفسك محاطا بعبق الروائح المميزة والالوان الزاهية كل هذا واكثر ياخذنا للتعرف على انواع مختلفة من الورود ذات الاشكال والاحجام و الالوان والروائح المتعددة

ويعد هذا الفصل موسما رائجا لاقتناء العديد من هذه الزهور اكانت في الحدائق الخارجية ام في المنازل ونباتات الزينة التي تضيف الى اي مكان رونقا اخر

فتشهد مشاتل الورد اقبالا كبيرا من المواطنين على شرائها

الملفت للانتباه وانت تتنقل بين هذه المشاتل تتعرف على على ثقافة الاعتناء بالزهور ونوع التربة المناسبة وكمية المياه المطلوبة وايضا المقويات الغذائية التي تساعد النباتات على النمو بشكل افضل

وتختلف برامج العناية بحسب نوع الزهور والورقيات والشجيرات او حتى الاشجار المعروفة

ولابد انك ستكون على بينة بالتكاليف والاسعار المرتبطة بكل نوع من الانواع

الجميل في الامر ان افراد العائلة بمختلف اعمارهم يقبلون على هذه الاماكن مع اسرهم الكبيرة او الصغيرة احيانا كنوع من الرحلات الداخلية التي تمتع بها وتتعلم منها ايضا وتزداد بشكل ملحوظ في عطلة نهاية الاسبوع فكم الربيع جميلا وكم الاردن اجمل.

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