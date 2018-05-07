مخاوف في ديالى العراقية من قطع إيران الكهرباء يوم الإنتخابات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وسام يوسف)

تشهد مدينة ديالى العراقية المجاورة لإيران حالة تخوف بين المرشحين من جهة والناخبين من جهة أخرى بسبب إستمرار إنقطاع الطاقة الكهربائية الواصلة من إيران , محذرين من إحتمالية أن يكون هذا الإنقطاع متعمداً من قبل السلطات الإيرانية بهدف التأثير على حجم التصويت حيث تعتمد مفوضية الانتخابات أجهزة عد وفرز كهربائية لنتائج الإقتراع .



مشكلة قد تواجه العملية الانتخابية وتلوح تبعاتها في أفق محافظة ديالي المجاورة لإيران شرق بغداد إذا ما إستمرت السلطات الإيرانية بقطع التيار الكهربائي عن هذه المحافظة خلال يوم الإقتراع , هذا التخوف مرتبطٌ بكون أجهزة العد والفرز الألكتروني لأصوات الناخبين لن تعمل بدون طاقه كهربائية.



التخوف من إنقطاع التيار الكهربائي عن ديالى لم تخفيه الادارة المحلية للمحافظة , داعيةً الحكومة الاتحادية في بغداد الى الإسراع بحل هذه المشكلة التي تعتمد بالدرجة الأساس على الجانب الايراني قبل يوم الاقتراع , وهو ما فسره مراقبون بأن إنقطاع الطاقة قد يكون متعمداً من قبل إيران.



مفوضية الإنتخابات في ديالى تحاول من جهتها تدارك المشكلة بتوفير بدائل عملية لتوفير الطاقة من أجل مواجهة أي مفاجأة يمكن أن تؤثر على سير العملية الإنتخابية أو مصداقيتها.



توقيت قطع الخط الناقل للطاقة الكهربائية الى ديالي من قبل إيران جعل العديدَ من المراقبين يتخوفون من عمليات مبيتةٍ للتأثير على نتائج الانتخابات في هذه المحافظة أو تزويرها لكن مفوضية الإنتخابات تواصل توفير حلول بديلة لإجهاض أي محاولة تأثير أو تزوير.

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