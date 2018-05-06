مقهى إيزيس في السودان يحافظ على روح المقاهي القديمة

أخبار الآن | الخرطوم - السودان (سبأ سيف الدين)

مقهي ثقافي يعيدُ مشهداً غاب عن واقعِ السودانيين لعقودٍ من الزمان فبعد ان غابت تلك المقاهي التى كانت متنفساً للمثقفين والفنانين ورواد الأمسيات الثقافية استطاعت وئام من خلالِ مقهى ( إيزيس ) ان تقدمَ فكرةً جديدة وغير مألوفة وجريئة في ذاتِ الوقت.

فتاة بمجهودها الشخصي ومساعدة اسرتها تعيد للعاصمة السودانية ذكريات الزمن الجميل من خلال مقهاً يختلف في كل شيء عن تلك الأماكن التى يقصدها السودانيين في الآونة الاخيرة ففي منتصف الخرطوم يشكل مقهي إيزيس مكانا يحمل طراز المقاهي القديمة لليونانيين والمصريين في الخرطوم

وتقول وئام صاحبة المقهي انا الفكرة كانت وليدت بحثها عن مكان يستوعب شغفها للموسيقي القديمة وشرب القهوة وعندما لم تجدها تحولت الفكرة لمشروع اصبح حقيقة بمساعدة اسرتها وأصدقائها

المقهي يتخذ شكلا تقليدي من خلال الديكور المستوحى من التراث السوداني ويعج بالامسيات الموسيقية ومساحات ثقافية من خلال القراءة والنقاش حول موضوعات الادب والثقافة في حضرة القهوة السودانية

ويقول رواد المقهي الذي اكمل عامه الثاني انه اصبح قبلة مفضلة لمئات الشباب والمثقفين والفنانين لممارسة هواياتهم ولقضاء ساعات طويلة فيه لما يجدونه من حراك ثقافي يلبي احتياجاتهم الى جانبي مكتبة تزخر بعشرات الكتب من مجالات مختلفة

تجربة وجدت استحسان الكثيرين على الرغم من الصعوبات التى واجهة الفكرة بسبب جرائتها لكنها اصبحت واقع جاذب وبادرة لأماكن مماثلة ومشابهة لتلك التى كانت تزين الخرطوم في سنوات سابقة.

اقرأ أيضا:

اليوم العالمي لحرية الصحافة: الإعلام والعدالة وسيادة القانون