شركة TRENDING 5000 تنظم معرضا للتوعية الصحية في دبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أقامت شركة TRENDING 5000معرضاً للتوعية الصحية في نادي دبي للسيدات الكائن بمدينة دبي الطبية، وركّز المعرض على دور التوعية الصحية في مساعدة أفراد المجتمع وتوعيتهم صحياً في أمورهم الحياتية.

وياتي تنظيم هذا المعرض للسنة الثانية على التوالي تحت عنوان الصحة واللياقة والجمال بمشاركة واسعة ضمت عشرين عارضاً للمنتجات الصحية في مختلف المجالات الطبية كالطب العام والأسنان إضافة إلى الجراحة التجميلية، لمساعدة الزوار وإعطائهم معلومات تزيد من وعيهم في تلك المجالات وقد ركز هذا المعرض على دور الصحة في دعم وتعزيز المشاركين لتوعية الزوار بالمخاطر من بعض العلاجات التي قد تؤول بهم إلى الندم.

وكذلك التركيز على اللياقة والصحة وخدمتها لصالح جمال الجسم وتضمن المعرض مشاركة واسعة من مختلف المجالات الطبية والصحية، الامر الذي ساعد في تميز ونجاح هذا المعرض في خدمة أفراد المجتمع ككل وشهد المعرض إقبالا من كافة الأطياف والفئات العمرية ، للتأكيد على أهميته بالنسبة للمجتمع ، فالصحة هي الأولوية الأولى لدى الأشخاص والتوعية الطبية كانت ضرورية للزوار والمستفيدين بالدرجة الاولى.

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