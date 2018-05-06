أول نادي ليوغا الضحك في الوطن العربي

أخبار الآن | تونس العاصمة - تونس (جمال لعريبي)

للهروبِ من مشاكلِ الحياة اليومية يتوجهُ العديدُ من التونسيين الى ممارسةِ يوغا الضحك، او كما تسمى برياضةِ السعادة التي تمنحهم ثقة بالنفس وتجاوزَ المراحلِ الصعبة في حياتهم كما تساعدهم على تخطي المشاكل وايجادِ حلولٍ لها وتعتبرُ تونس اولَ من اسسَ نادي العلاج بالضحكِ على مستوى الوطن العربي.

اذا كنت تشعر بالتوتر و القلق و الضغط ما عليك الا بممارسة يوغا الضحك ... هذا ما اكده لنا جميع من التقيناهم بالمنزه البلدي و هم يمارسون هذه الرياضة في ضواحي العاصمة التونسية كاول تجربة في الوطن العربي

يلتقي المشاركون في النادي مرتين في الاسبوع ليضحكو معا وفق تمارين و تقنيات نفسية و جسدية لاثارة الضحك و ادخال البهجة على النفس

و يسعى القائمون على هذا النادي الى نشر السعادة في نفوس المشاركين و مساعدتهم للخروج من الشعور بالخوف و القلق و الغضب.

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