معرض عمارة الحرمين الشريفين يضم مقتنيات تعود لعهد الصحابة

أخبار الآن | مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية (عماد فؤاد)

يضم معرض عمارة الحرمين الشريفين اهم المقتنيات التي من شانها ان تعرف القاصي والداني بقدسية ومنزلة الحرمين الشريفين لدى المسلمين والبشرية لذلك أولت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف هذا المعرض الخصوصية المطلقة للابداع الانساني في أطهر بقعة في الارض بما احتواه عن مقتنيات تعود لعهد الصحابة الكرام



معرض جمع بين أروقته فن وعمارة الكعبة المشرفة والمسجد الحرام فكان معرض عمارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة

لطالما كان للحرمين الشريفين منزلة عظيمة عند المسلمين على مر العصور لذلك كان لا بد من العناية والاهتمام بكل المقتنيات التي تخصهما فأولت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف اهتمامها بكل مقتنيات المعرض

يخبرنا حامد الثبيتي

وكيل معرض عمارة الحرمين الشريفين

ان المعرض تم افتتاحهفي عهد المغفور له بإذن الله الملكفهد بن عبدالعزيز وبرعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الامير عبدالمجيد بن عبدالعزيز رحمة الله عليه امير منطقة مكة انذاك في تاريخ 25/10/1420للهجرة

طبعا هذا المعرض يتكلم او يختوي على اكثر الاشياء والمقتنيات القديمة التي كانت في الحرمين الشريفين منها الحرم المكي والحرم النبوي في العهد العثمانياو عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد العثماني وصولا العهد السعودي الزاهر



يحتوي المعرض على سبع قاعات رئيسية يتنفس فيها الزوار عبق الماضي القديم والحضارة الإسلامية التي مرت على الحرمين فتبدأ قاعة الاستقبال بعرض لوحات عن الحرمين ومجسم لتوسعة المسجد الحرام ، تليها قاعة المسجد الحرام التي تحوي زخارف ومقتنيات تمثل عصورا اسلامية مختلفة

ويضيف الاستاذ حامد عند سلم الكعبة المشرفة

سلم باب الكعبة المشرفة هو سلم قديم ومصنوع من الخشب الساج مؤرخ من عام 1240للهجرة كان يستخدم للصعود والدخول الى داخل الكعبة المشرفةبعد ان يتم تقريبه بواسطة المقابضالموجودةعلى يمين ويسار هذا السلم يقوم بدفعثمانية او عشرة اشخاص حتى يقرب الى باب الكعبة المشرفة وبعد ذلك يتم الدخول للكعبة استبدل هذا السلم بالسلم الحديث الموجود في الحرم المكي الشريف والذي يتم تحريكه بواسطة جهاز التحكم

وتعتلي الكسوة جدار قاعة الكعبة المشرفة التي تعرض فيها أبرز المتعلقات بالكعبة المشرفة وكسوتها وبالحجر الاسود

يعود تاريخ هذا العامود الى عمارة عبدالله بن الزبير رضي الله عنه للكعبة المشرفة في السنة الخامسة والستين من الهجرة

ويضيف ايضا الاستاذ حامد عامود داخل الكعبة المشرفة مؤرخ من عام 65للهجرة في عهد الصحابي الجليل عبدالله بن الزبير رضي الله عنه هذا العامود شارف الالف وثلاثمائة عام من عمره هو من اقدم الاشياء التاريخية في معرض عمارة الحرمين الشريفين

ويضيف الباب الذي نراه صنع في عهد الملك عبد العزيز في عام 1363للهجرة مصنوع من معدن النحاس ومطلي بماء الذهب والفضة استبدل في عهد الملك خالد بالباب الحالي الموجود الان في الكعبة المشرفة وهو باب مصنوع من الذهب الخالص كمية الذهب المستخدمة فيه مقدرة ب280كغ

وبقيمة اجمالية تصل الى اكثر من 13مليون ريال



وتضم قاعة الصور الفوتوغرافية مجموعة من الصور النادرة والمميزة والقديمة عن الحرمين الشريفين والتي تم التقاطها منذ عام 1297 هـ وصولا الى العصر الحالي

وتليها قاعة للمخطوطات التي تحوي في خزاناتها على نسخ مصورة المصاحف القديمة

ويخبرنا الاستاذ حامد عن اقدم قطعة موجودة في المعرض وهي نسخة من المصحف الاصل الذي كتب في عهد الخليفة الراشدي عثمان بن عفان رضي الله عنه

ويتوسط قاعة المسجد النبوي باب من أبواب المسجد النبوي التي يعود تاريخه للتوسعة السعودية الأولى عام 1370 هـ بالإضافة الى العديد من مقتنيات الحرم المدني

واذا ما انتقلنا الى المقتنيات الخاصة بالحرم النبوي الشريف نجد قطعة اثرية وهو باب المنبر العثماني بالمسجد النبوي الشريف وهوالذي صنع بعهد السلطان العثماني مراد الثالث 998للهجرة هوباب يختص فقط بالمنبر النبوي استبدل بالبابالحديث الموجودالان بالمسجد النبوي وهو الباب الموجود باللون البني

وفي نهاية الزيارة لا بد من المرور على قاعة زمزم والتي اشتملت على أجزاء من فوهة بئر زمزم القديمة بطوقها وغطائها والتي كان يستقي منها الحجاج والمعتمرون قديما بالإضافة الى ادوات السقاية

يحرص زوار مكة المكرمة والمعتمرين على زيارة هذا المعرض المجاني لما يحويه من تاريخ عظيم يلمسون فيه حقبا إسلامية قديمة ويستنشقون عبقا يفوح من بين أروقته ويلتقطون صوراً تخلدهم مع معالم أثرية ارتبطت بدينهم وبمسجد نبيهم الكريم

تاريخ إسلامي جمعه هذا المتحف ليكون مزارا لكل من يريد التعرف على تاريخ الحرمين الشريفين

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