أجواء الجالية العربية والمسلمة في ألمانيا في رمضان

أخبار الآن | زيغن - ألمانيا ( يمان شواف )

تفتقر الجالية العربية والمسلمة في ألمانيا لأجواء رمضان كتلك التي في الدول العربية، فتحاول العائلات أن تجتمع على موائد الإفطار وتبدأ السهرات في محاولة للتخفيف من الغربة والحنين لأجواء رمضان في سوريا.

في مدينة زيغن تعيش عائلة أبو شاهين نزور العائلة في شهر رمضان نلتقي إم شاهين التي تقوم بإعداد المواد الأولية لوجبة الإفطار.

نرافق إم شاهين لأحد المحال العربية حيث تشتري اللحوم والخضروات وكل ما تحتاجه في الطبخ، ومن ثم تعود للمنزل لمتابعة إعداد الطعام، في شهر رمضان يوجد العديد من المأكولات على وجبة الإفطار.

اعتادت العائلات العربية والمسلمة هنا الاجتماع خلال شهر رمضان، حيث تدعو عائلة أبو شاهين إحدى العائلات الصديقة لهم في زيغن.

بات كل شيء جاهز تقريباً واقتربت الشمس من المغيب، على المائدة تدور أحاديث عن الحياة في ألمانيا وأيام الصيام في ظل ارتفاع درجات الحرارة، يقول أبو شاهين إن مدة الصوم طويلة وشاقة هنا.

بعد الانتهاء من الإفطار لابد من شرب الشاي وهي عادة لازال الكثير من السوريون متمسكون بها، إضافة إلى السهرات خلال شهر رمضان وزيارات الأصدقاء في محاولة لخلق أجواء افتقدوها منذ وصولهم أوروبا.

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